Кремль: Путин планирует принять участие в Петербуржском международном экономическом форуме в очном формате

Владимир Путин, как сообщили в Кремле, планирует принять участие в Петербуржском м международном экономическом форуме в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Ранее сегодня Путин сообщил, что у него положительный результат на антитела после прививки от коронавируса и призвал россиян активнее вакцинироваться.

