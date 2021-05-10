Суд в Тбилиси постановил освободить лидера партии Михаила Саакашвили, Никанора Мелию

Такое решение было принято после того, как Евросоюз внес за него залог в размере около 11 с половиной тысяч долларов по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года, — передает телеканал Рустави-2.

Никанор Мелия был задержан в феврале. Его освобождение было одним из условий соглашения, которое в апреле подписали власти страны и оппозиция для стабилизации политической ситуации.

