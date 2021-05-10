Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что страна начнет выходить из карантина 19-го мая

По его словам, в этот день откроются заведения общественного питания, а также объекты культуры, туризма и спорта. Однако доступ к ним будет возможен только при наличии так называемого «зеленого паспорта». Его могут получить обладатели антител к коронавирусу после болезни или прививки, а также люди с отрицательным тестом на коронавирус, — передает ТАСС.

