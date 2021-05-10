Турчак: Полмиллиона граждан России, живущих в Донбассе, смогут участвовать в выборах в Госдуму

Полмиллиона граждан России, живущих в Донбассе, смогут участвовать в выборах в Госдуму, — сообщил «единоросс» Андрей Турчак. Секретарь генсовета партии подчеркнул, что не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от места проживания, был бы поражен в политических правах, — передает ТАСС.

Речь идет о жителях самопровозглашенных республик на востоке Украины, которым выдали российские паспорта. Турчак добавил, что «Единая Россия» заключила соглашение о сотрудничестве с «Союзом добровольцев Донбасса». По его словам, это позволит добровольцам активно участвовать во внутриполитической жизни России.

