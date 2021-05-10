Владимир Путин призвал россиян делать прививку, не теряя времени

По словам президента, у него самого после вакцинации хорошие показатели по антителам. При этом каким именно препаратом вакцинировался глава государства, до сих пор неизвестно.

В России зарегистрированы четыре вакцины — Спутник и Спутник-лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак.