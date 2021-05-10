Ромачев: Информация о причастности российских хакеров к кибератаке на трубопровод США выдумана западными спецслужбами

Информация о причастности российских хакеров к кибератаке на трубопровод США выдумана и является спланированной операцией западных спецслужб для того, чтобы в будущем ущемить Россию в киберпространстве. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-техно» Роман Ромачев.

«Американцы еженедельно публикуют новости о том, что совершаются те или иные кибератаки, с каждым разом говоря, что ущерб все больше и больше. Как всегда, никаких доказательств не предъявлено, нам никакую информацию не предоставили, и никакого сотрудничества в киберпространстве у нас нет. Все это наводит на мысль, что никаких кибератак и не было, и это все спланированная информационная операция западных спецслужб для того, чтобы нас ущемить в будущем в киберпространстве», — заявил он.

Р.Ромачев не исключил, что «через какое-то время накопится достаточно большое количество подобных кейсов, и американцы поставят вопрос об отключении России от сети интернет, чтобы таким образом сдерживать ее экономическое развитие».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о возможной причастности группировки DarkSide, куда входят российские хакеры, к кибератаке на трубопровод американской компании Colonial Pipeline.