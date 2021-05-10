Французские военные в письме к президенту страны предупредили об угрозе гражданской войны из-за уступок исламистам

До этого с подобным обращением выступила группа отставных генералов.

Военные высказались о политике и религии, хотя законом это запрещено. В письме к Эммануэлю Макрону они поддержали позицию генералов в отставке. Они в конце апреля предупредили президента Франции об опасности распада страны. В новом письме военные сожалеют, что Макрон отнёсся к отставным генералам как к мятежникам. Авторы обращения также считают, что Франция может оказаться на пороге гражданской войны из-за уступок исламизму. По словам военных, они видят в городах и деревнях страны насилие, а ненависть к Франции и её истории становится нормой, говорится в обращении к Макрону. Напомню, что прошлой осенью во Франции произошло сразу несколько нападений исламистов. Письмо, опубликованное консервативным изданием Valeurs Actuelles, к этому часу подписали около 150-ти тысяч человек. Авторы обращения характеризуют себя как молодое поколение военных, непосредственно участвовавших в операциях, которые Франция начала после крупнейшего в истории страны теракта 15-го года. Тогда в Париже исламисты взяли в заложники посетителей концертного зала Батаклан, перед этим по ним открыли беспорядочную стрельбу, погибли 130 человек.

Первое обращение вызвало большой резонанс во Франции. Начальник Главного штаба вооружённых сил страны обещал наказать авторов письма. Как отмечает французская пресса, пока неясно, сколько военных стоят за новым письмом и какие у них звания.