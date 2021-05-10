Узбекистан опровергает сообщения СМИ США о передислокации военных США из Афганистана на территорию своей страны

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз на территории страны, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе министерства обороны. Другие страны Средней Азии пока сообщения не комментировали.

Вместе с тем, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников написала, что Соединённым штатам необходимо перенести войска, беспилотники, бомбардировщики и артиллерию ближе к границам Афганистана, чтобы продолжать осуществлять контроль над последователями запрещённого в России движения Талибан. Предпочтительнее всего, уверены некоторые источники издания, были бы Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном. Это в свою очередь может обеспечить американцам быстрый доступ в случае необходимости.

При этом отмечается, что Пентагон еще не принял окончательного решения по этому вопросу, поэтому официальных запросов пока не направляли.

Соединенные штаты начали постепенный вывод войск из Афганистана в соответствии с соглашением с движением «Талибан». Однако европейские союзники Америки просят отсрочить этот процесс, чтобы члены-страны НАТО успели покинуть страну.