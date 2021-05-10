Сегодня нашелся глава Минздрава Омской области, а в прошлом экс-больницы, в которую попал после отравления Навальный

Сегодня нашелся глава Минздрава Омской области, а в прошлом глава больницы, в которую попал после отравления политик Алексей Навальный, Алексей Мураховский. Его искали в течение трех дней. Он сам вышел из леса, в котором провел три дня.

Мураховский был обследован в больнице, от госпитализации он отказался и уже завтра планирует выйти на работу

Напомню, — 7 мая чиновник уехал на квадроцикле в лес, после чего связь с ним прервалась.

Бизнесмен Андрей Козачук, который видел чиновника перед пропажей рассказал изданию. База, что изначально пытался найти Мураховского самостоятельно

В общей сложности в поисках главы Омского Минздрава были задействованы около ста человек

