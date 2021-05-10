Президент Владимир Путин призвал россиян активнее тестироваться на COVID и вакцинироваться

По его словам, это две важные составляющие для того, чтобы преодолеть пандемию и в будущем ее последствия. Прививку на сегодняшний день, как утверждают в Кремле, сделали более 21 миллиона россиян.

Также Путин рассказал о результатах своей вакцинации

Между тем, издание Проект утверждает, что Владимир Путин не планирует менять устоявшийся с начала эпидемии режим работы. Информированные собеседники говорят, что президент будет в основном проводить мероприятия по видеосвязи, а работающие с ним люди будут проходить карантин.