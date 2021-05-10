В британском парламенте начали расследовать финансирование новогоднего отпуска премьер-министра Бориса Джонсона

Эта информация появилась в прессе еще в прошлом году, однако официально подтверждена лишь сегодня на сайте законодательного органа.

Джонсон ездил со своей невестой в конце декабря – начале января на один из островов в Карибском море. Поездку оплатил один из спонсоров Консервативной партии, бизнесмен Дэвид Росс. Так, по крайней мере, утверждал сам британский премьер, однако Росс позже уточнил, что лишь помог с организацией проживания на острове.