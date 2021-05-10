Владимир Путин, по данным издания «Проект», продолжает придерживаться режима строгой изоляции, несмотря на прививку от коронавируса.

Две недели изоляции перед встречей с главой государства в конце апреля провели руководители Эрмитажа. Об этом «Проекту» рассказал один из работников музея. По данным источника в Кремле, такие же ограничения пришлось пережить сотрудникам протокола и фотографам, которые были рядом с Путиным на параде 9 мая. Карантин они провели в Президент-отеле.

Двухнедельный карантин ждет журналистов и сотрудников администрации, которые собираются общаться с главой государства на экономическом форуме в Петербурге в начале июня. Добровольно-принудительная изоляция начнется с 20-х чисел мая.

Запланированные до конца месяца мероприятия, в том числе заседание Совета безопасности пройдут по видеосвязи. Как отмечает «Проект», после заявлений о повторной вакцинации президента от ковид-19 прошел уже почти месяц. Этого срока явно достаточно для выработки антител.

В Кремле материал издания «Проект» не комментировали.