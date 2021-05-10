Американские СМИ: российские хакеры причастны к кибератаке на трубопровод, обеспечивающий восточное побережье США

Американские СМИ утверждают, что российские хакеры причастны к кибератаке на трубопровод, который обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США. По их данным речь идет о хакерской группировке Darkseid, которая смогла украсть около ста гигабайтов данных. Работа трубопровода до сих пор не восстановлена.

Предположение США о причастности российских хакеров к кибератаке на трубопровод компании Colonial Pipeline нуждается в доказательствах. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Надо дождаться официальных обвинений, если они будут, во-вторых, всегда важны доказательства. Будут официальные запросы, доказательства, тогда наша исполнительная власть при необходимости даст разъяснения», — отметил он.

При этом, по словам А.Климова, согласно статистике, «только 2% всех кибератак, которые осуществляются на территории США, можно как-то ассоциировать с Россией». «Не с российским государством, не с российскими властями, а с некими людьми, которые имеют какие-то российские или корни, или ассоциируются с Россией. Для сравнения количество кибератак на территорию России с территории США составляет порядка 60%. Поэтому был ли кто-то из тех, кто атаковал, как-то аффилирован с Россией, я не знаю. Жулики со всех сторон везде есть, и они могут свои цели преследовать», — заключил сенатор.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что кибератака на американский трубопровод компании Colonial Pipeline может быть связана с группой DarkSide, в которой состоят российские хакеры.