От госпитализации он отказался. Как передает «Интерфакс», в ближайшее время чиновник отправится в Омск. В местном Минздраве утверждают, что он поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках.
Сегодня Мураховский сам вышел к людям. Он пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы. В его поисках участвовали около ста человек.
Глава Омского Минздрава Александр Мураховский, который провел три дня в лесу, уже завтра готов приступить к работе
От госпитализации он отказался. Как передает «Интерфакс», в ближайшее время чиновник отправится в Омск. В местном Минздраве утверждают, что он поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках.