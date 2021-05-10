Глава Омского Минздрава Александр Мураховский, который провел три дня в лесу, уже завтра готов приступить к работе

От госпитализации он отказался. Как передает «Интерфакс», в ближайшее время чиновник отправится в Омск. В местном Минздраве утверждают, что он поблагодарил всех, кто участвовал в его поисках.

Сегодня Мураховский сам вышел к людям. Он пропал 7 мая, уехав в лес на квадроцикле с охотничьей базы. В его поисках участвовали около ста человек.