Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил мировые СМИ в искаженном освещении событий в Восточном Иерусалиме

Там в прошлой недели продолжаются беспорядки. Столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начались после того, как суд в Израиле решил выселить палестинские семьи из арабского квартала. По словам Нетаньяху, обеспечивать правопорядок на этой территории невозможно, периодически не вступая в конфликты с силами нетерпимости.

