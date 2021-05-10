За отмену или перенос Олимпийских игр в Токио, по данным местной прессы, высказываются почти 60% жителей Японии

Почти 60% жителей Японии, по данным местной прессы, высказываются за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио из-за распространения коронавируса.

Среди 40%, которые за организацию мероприятия, почти четверть говорит, что соревнования нужно проводить вообще без зрителей.

Напомним, ранее было принято решение о том, что иностранцы на Игры допущены не будут.