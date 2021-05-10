Система «всё включено» со шведским столом сохранится в отелях Турции, несмотря на коронавирусные ограничения

Передает ТАСС, ссылаясь на турецкую ассоциацию отельеров. Строгие ограничения будут действовать в этой стране по меньшей мере до 17-го мая. Ранее некоторые турецкие издания написали, что в местных гостиницах могут закрыться бассейны и пересмотрена организация питания постояльцев.