Министра здравоохранения Омской области нашли живым

Он потерялся в лесу несколько дней назад.

Александра Мураховского обследуют в областной больнице. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, по предварительным данным глава ведомства находится сейчас в удовлетворительном состоянии.

Ранее сегодня он вышел к поисковикам сам, это произошло в районе села Баслы в центральной части области. Супруга Мураховского сказала в интервью телеканалу «Дождь», что уже успела поговорить с мужем по телефону. По её словам, он пока не понимает масштабов поиска.

Регионального министра здравоохранения с субботы искало около ста человек. Среди них сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры. В операции задействовали вертолёт, беспилотные летательные аппараты и технику повышенной проходимости.

Связь с Мураховским прервалась седьмого мая, после того, как он на квадроцикле уехал в лес. Позже его транспортное средство нашли в шести с половиной километрах от охотничьей базы – оно застряло в лесном массиве. Самого чиновника рядом не было. Из-за чего именно произошел инцидент – не известно, пока что руководитель Минздрава публично об этом не рассказывал.

Александр Мураховский возглавляет Министерство здравоохранения Омской области с ноября 2020-ого года. До этого он был главврачом больницы, в которую после отравления привезли политика Алексея Навального.

Ситуации с исчезновением чиновника СМИ уделяли особое внимание, поскольку минувшей зимой умерло сразу два человека из руководства этой больницы.