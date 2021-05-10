В России третий день подряд зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, в стране было зарегистрировано еще почти 8,5 тысяч инфицированных. Умер 321 человек.

На этом фоне интернет-издание «Проект» утверждает, что президент Владимир Путин не намерен менять устоявшийся с начала эпидемии режим работы, который предполагает карантин для работающих с ним людей и встречи по видеосвязи. Об этом, в частности, рассказали информированные источники журналистов. О том же свидетельствует публикуемая Кремлем информация. При этом говорилось, что российский президент сделал прививку от коронавируса и у него уже должны выработаться антитела.