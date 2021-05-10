Международное сообщество выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме

Сегодня эту тему обсудят в Совете безопасности ООН.

Этой ночью в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилась запись в поддержку палестинцев. Он призвал Израиль извиниться и урегулировать конфликт, пока не поздно, пригрозив «плачевными» последствиями. Кадыров уже не в первый раз высказывается в поддержку мусульман в разных частях мира. Ранее он осудил операцию властей Мьянмы против народа рохинджа. После этого в Грозном и у посольства Мьянмы в Москве прошли митинги.

Сегодня, по данным корреспондента «Эха», у посольств Палестины и Израиля ничего не происходит.