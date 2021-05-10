Об этом со ссылкой на медиков сообщает агентство РИА «Новости». Акции протеста переросли в столкновения еще в прошлую пятницу. Каждый день сообщается о сотнях раненых. Поводом для волнений стало решение израильского суда выселить палестинские семьи, не имеющие документов на жилье, из арабского квартала.
Израильский политолог Алекс Векслер в интервью «Эху» назвал протесты бесполезными.
ПЛЕНКА ВЕКСЛЕР
Векслер добавил, что Израиль продолжит сопротивляться и жить, как жил прежде.
В утренних стыках палестинцев и израильской полиции пострадали больше 300 человек
Об этом со ссылкой на медиков сообщает агентство РИА «Новости». Акции протеста переросли в столкновения еще в прошлую пятницу. Каждый день сообщается о сотнях раненых. Поводом для волнений стало решение израильского суда выселить палестинские семьи, не имеющие документов на жилье, из арабского квартала.