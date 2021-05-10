Власти Чехии оценили минимальный размер компенсации за взрывы на военном складе в 1 миллиард крон

Такую сумму Прага планирует потребовать у Москвы, которую считает причастной к инциденту, произошедшему в 2014-м году. Об этом в эфире Чешского телевидения сказала министр финансов Алена Шиллерова.

По словам Шиллеровой, Чехия планирует таким образом компенсировать затраты из бюджета, которые пошли, в частности, на расчистку территории после взрывов боеприпасов. При этом миллиард крон (или почти 50 миллионов долларов) – это лишь предварительная сумма, которая может быть пересмотрена в сторону увеличения.

В международном комитете российского Совета Федерации агентству РИА Новости уже сказали, что Россия не собирается платить Чехии из-за абсурдных обвинений.