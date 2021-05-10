Власти США приняли экстренные меры после кибератаки на крупнейший трубопровод страны

Американская пресса со ссылкой на источники уже пишет о связи хакеров с Россией.

Атака на серверы трубопроводной компании Colonial Pipeline произошла еще в пятницу — тогда сотрудникам пришлось отключить поставку не только газа, но и бензина, а также авиатоплива в 17 восточных штатов, — отмечает британская The Guardian и напоминает, что речь идёт о почти половине всех энергоносителей, которые потребляет восток США. Всё случилось после того, как в компьютерную систему проник вирус.

По информации агентства Bloomberg и целого ряда других СМИ, речь идёт про атаку хакеров из группировки DarkSide (Тёмная сторона) — её члены — выходцы из России. Так, во всяком случае, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника администрации США, который занимался кибербезопасностью.

Reuters же напоминает, что эти хакеры не просто шифруют данные пользователей и затем требуют выкуп, но ещё и потом угрожают опубликовать эту информацию; то есть хотят получить деньги дважды. Кроме того, они стараются не атаковать компании, которые работают на пост-советском пространстве.

Агентство Associated Press ссылается на экспертов, которые не считают, что стоимость энергоносителей теперь вырастет, но при этом называют произошедшее «тревожным звоночком» для всех компаний из этой сферы и призывают их обратить внимание на уязвимые места.

Источники телеканала NBC сообщили журналистам, что по их данным, российские власти не имеют отношения к хакерской атаке.

Зампред комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов считает, что российские хакеры, скорее всего, не связаны с этой атакой.

Климов добавил, что российская власть сможет дать объяснения только если будут предоставлены доказательства и официальное обвинение.

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-техно» Роман Ромачёв считает, что кибератак могло не быть вовсе. Об этом он рассказал в интервью «Эху».

Ромачёв добавил, что проблема расследований киберпреступлений в том, что Россия, США и Китай не могут договориться и наладить сотрудничество в киберпространства