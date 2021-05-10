В Министерстве обороны Узбекистана отрицают возможность размещения в стране американских военнослужащих

Как сказали агентству РИА «Новости» в пресс-службе ведомства, это противоречило бы оборонной доктрине страны. Политика Узбекистана основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США могут разместить в странах Средней Азии войска, которые они выводят из Афганистана.