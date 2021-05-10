Полиция Израиля утверждает, что обстановка на Храмовой горе нормализовалась после утренних беспорядков

В результате новых столкновений пострадали девять израильских полицейских, — передает ТАСС.

Сегодня в Израиле отмечается День Иерусалима. По традиции в этот день проходят шествие и другие мероприятия. Полиция закрыла доступ на Храмовую гору. Между тем, палестинское «Общество Красного полумесяца» сообщает сегодня, что в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме за последние дни пострадали более 200 палестинцев.

Столкновения с полицией продолжаются в Иерусалиме. Причиной стало решение израильского суда о выселении палестинских семей из арабского квартала.

Палестинская протестующая Фадия Баргхути рассказала, что выражает поддержку своему народу.

Тем временем, участники «квартета» по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН и Евросоюз) призвали власти Израиля не допустить обострения ситуации.