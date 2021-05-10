В международном комитете Совета Федерации считают, что Россия не будет платить Чехии из-за обвинений российских спецслужб в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. Первый зам.главы комитета Владимир Джабаров сказал, что на сей счет не было проведено расследование, не установлены все факты. Поэтому платить в данном случае – это абсурд.

Накануне министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага будет требовать от Москвы не менее 48-ми миллионов долларов в качестве компенсации за взрывы.