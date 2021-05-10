Французские военные обратились с открытым письмом к Макрону из-за активизации исламистов и рисков распада страны

Авторы поддерживают отставных высокопоставленных офицеров, которые ранее предупреждали о неизбежных расовых конфликтах в республике.

Во Франции военным запрещено комментировать политические и религиозные вопросы, поэтому публикация второго за месяц обращения от действующих и бывших представителей вооруженных сил – событие из ряда вон выходящее.

Новое письмо, опубликованное в издании Valeurs actuelles, адресовано не только Макрону, но и министрам, членам парламента, а также членам военного руководства.

Неназванные авторы жалуются на растущее насилие в городах и деревнях, ненависть к Франции и ее истории, которая становится нормой. В этом, по их мнению, содержится угроза гражданской войны. Французские военные жертвовали собой в борьбе с исламизмом, но власти республики слишком часто идут исламистам на уступки.

Говоря об инициаторах предыдущего обращения к президенту, авторы считают, что власти отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение.

В Вооруженных силах Франции уже пообещали наказать подписавших послание.