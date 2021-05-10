В Минобороны Узбекистана отвергли возможность размещения в стране американских военных

В интервью агентству РИА «Новости» в ведомстве пояснили, что это противоречит оборонной доктрине республики, принято в 2018-м году. Политика Узбекистана в этой области основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что предпочтительным вариантом для размещения американских военных, которых выводят из Афганистана, называют Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Исламской республикой. Это, впрочем, осложняется военным присутствием России и растущим влиянием Китая.