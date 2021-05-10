Александр Мураховский найден спустя трое суток живым

Министр здравоохранения Омской области, бывший главврач больницы, где лечили политика Алексея Навального, найден спустя трое суток живым. По сообщениям профильного ведомства, его состояние удовлетворительное.

Областное правительство сообщило, что Александр Мураховский сам вышел к людям в районе села Баслы. Как рассказала жена пропавшего, он пока не осознает масштабов поиска, сейчас его везут для обследования в больницу.

Александр Мураховский 7 мая на квадроцикле уехал на охоту в местное лесничество и с тех пор перестал выходить на связь. Знакомые министра сначала сутки искали его самостоятельно, но затем вынуждены были обратиться за помощью к спасателям. В результате в операции были задействованы около 100 человек – это сотрудники лесничества, поисковый отряд Лиза Алерт, МЧС, полиция и Росгвардия. Также привлекались вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Накануне им удалось найти транспорт министра, самого же его рядом не было. Местные жители рассказывали, что в лесу видели медведей.

Александр Мураховский попал в поле зрения СМИ после отравления политика Алексея Навального. Именно он, будучи главным врачом, сказал, что оппозиционер впал в кому из-за нарушения обмена веществ.

Спустя два месяца после отравления Навального Мураховский был назначен на пост Министра здравоохранения области. Оппозиционер тогда назвал это наградой Кремля за фальсификацию диагноза.