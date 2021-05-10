Американские журналисты назвали возможную причину развода Мелинды и Билла Гейтсов

Американские журналисты назвали возможной причиной развода Мелинды и Билла Гейтсов общение основателя Microsoft с Джеффри Эпштейном. Финансист, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, в позапрошлом году совершил самоубийство в тюрьме. По информации газеты The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс неоднократно звонила юристам, когда в прессе появилась информация о контактах ее мужа с Эпштейном. Представитель Билла Гейтса утверждал, что бизнесмен обсуждал на этих встречах благотворительность и теперь сожалеет об этом общении.

Основатель Microsoft – один из богатейших людей планеты по оценкам журнала «Форбс». Финансовая сторона развода не раскрывается.