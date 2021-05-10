Визит главы Международного олимпийского комитета в Японию перенесли на один месяц

Как передает телеканал Fuji News, Томас Бах приедет в страну не 17-го мая, а 17-го июня. Это связано с тем, что в стране продлен режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за коронавируса.

Президент МОК в рамках поездки должен посетить этап церемонии эстафеты олимпийского огня в городе Хиросима и встретиться с главой японского правительства.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Впервые в истории Игры будут проходить без иностранных болельщиков.