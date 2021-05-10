Большинство твердых коммунальных отходов в России отправляют на мусорные полигоны

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в стране подлежит захоронению до 90% мусору. По этому показателю Россия находится на уровне Мексики и Бразилии, — отметила в интервью газете «Аргументы и факты» заместитель главы правительства.

Проблема вывоза мусора, как отмечает газета «Коммерсантъ», обсуждается властями с начала 2010-х. Шесть лет назад из-за отсутствия пригодной земли доля новых полигонов в ряде городов начался «мусорный коллапс».