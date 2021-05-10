Соратники Алексея Навального анонсировали несколько больших проектов

Глава региональных штабов политика Леонид Волков написал в своем Telegram-канале, что работа отдела расследований останавливаться не будет. Кроме того, в ближайшее время он пообещал рассказать, как можно продолжить поддерживать сторонников оппозиционера финансово, чтобы это было безопасно для жертвователей.

Ранее прокуратура потребовала признать экстремистскими организациями структуры, связанные с Навальным. До решения суда их деятельность была приостановлена.