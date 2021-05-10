Американская пресса узнала о подозрениях в адрес РФ в связи с кибератакой на крупнейшую трубопроводную компанию США

Источники агентств Bloomberg и Associated Press рассказали, что за взломом стоит группа хакеров DarkSide. В свою очередь, газета The Washington Post пишет, что речь идет о выходцах из Восточной Европы.

Из-за кибератаки компания Colonial Pipeline в прошлую пятницу отключила часть своих систем, что отразилось на поставках бензина и дизельного топлива. Уточнялось, что хакерам удалось похитить большой массив данных. Они потребовали выкуп. В связи с инцидентом в полутора десятков американских штатов был объявлен режим ЧС.