Политолог: Протесты в Иерусалиме на фоне решения суда о выселении нескольких палестинских семей ни к чему не приведут

Протесты в Иерусалиме на фоне решения суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах ни к чему не приведут. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.

«Протесты палестинцев их ни к чему не приведут. Мы их не убиваем и не стреляем. В худшем случае арестовываем и через два дня освобождаем. Так что ничего страшного не произошло. У нас сегодня праздник. А то, что палестинцы там делают, во-первых, это молодежь, затравленная Хамасом и всеми террористическим организациями. Но они вряд ли чего-то добьются», — отметил он.

А.Векслер добавил, что Израиль продолжит сопротивляться и будет жить, как раньше. «Никто из нас не обращает внимания на протесты, полиция выполняет свою работу, другие идут на работу и делают то, что нужно», — заключил он.