Российские власти третий день подряд отчитываются о росте заболеваемости коронавирусом

Смертность в свою очередь несколько снижается.

После скачка заболеваемости, о котором оперативный штаб отчитался в минувшую пятницу, количество новых случаев постепенно увеличивалось каждый день. В субботу – 8 329 человек, в воскресенье – 8 419 и сегодня это 8 465 новых случаев за сутки. В целом, статистика по количеству заражений сейчас не сильно отличается от средней по апрелю, когда в ежедневных сводках почти всегда было указано от восьми до девяти тысяч заболевших.

Больше всего заразившихся как обычно в Москве. Сегодня это 2896 жителей. За ней идёт Санкт-Петербург, где выявили 724 новых случая, и Подмосковье, там подтвердились 649 диагнозов.

Скончался от коронавирусной инфекции 321 человек. Получается, что всего по данным оперативного штаба жертвами эпидемии стало уже более 113-ти тысяч.

В России эпидемия началась в марте прошлого года. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что коллективный иммунитет в стране будет обеспечен к сентябрю.