Пропавшего министра омского здравоохранения Мураховского нашли живым

По сообщениям пресс-службы правительства, он сам вышел в деревню. Передает РИА «Новости». «Мураховский найден. Он сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал» — сказал собеседник агентства ТАСС.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток его знакомые искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл, самого мужчины рядом с ним не было.

Сейчас Мураховский находится в нормальном состоянии. Он проходит обследование в больнице Большеуковского района.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи N1 (БСМП 1) в Омске, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея . Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию «Единая Россия».

Мураховский до назначения министром здравоохранения региона работал главврачом Омской больницы скорой медицинской помощи No 1, куда 20 августа 2020 года с самолета доставили Алексея Навального.

Пристальное внимание к пропаже Мураховского было приковано после того, как его бывший заместитель, наблюдавший политика, вскоре уволился, а другой умер от сердечного приступа. Сегодня интернет-издание «Тайга.инфо» сообщило, что глава района Омской области, где искали Александра Мураховского, оказался в больнице в тяжелом состоянии. Причины не уточняются.