Россиянин Даниил Медведев вернулся на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов

Он снова обошел испанца Рафаэля Надаля, вернув себе позицию, которую занимал почти до конца апреля. Надаль вырывался вперед благодаря победе на турнире в Барселоне, пока Медведев находится на карантине из-за коронавируса. Отыграть отставание россиянину помогли игры турнира серии Masters. Первое место в рейтинге продолжает занимать серб Новак Джокович.