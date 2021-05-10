Главный инфекционист США считает заниженным число жертв коронавируса в стране

Энтони Фауччи таким образом прокомментировал новое исследование Вашингтонского университета, согласно которому реальное число умерших в США может превышать официальное примерно в два раза. Инфекционист в интервью телеканалу NВС назвал эту цифру слишком большой, но при этом не выразил никаких сомнений насчет того, что власти занижали и занижают статистику.

По данным университета Джонса Хопкинса, США – лидер по числу зараженных и умерших от коронавируса в мире.