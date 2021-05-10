Чехия может потребовать от России компенсации в размере 1-го миллиарда крон за взрывы на военном складе

Министр финансов в эфире Чешского телевидения сказала, что возмещение ущерба может быть истребовано в рамках международного права. Добиваться выплаты по уголовному делу, по словам главы ведомства, слишком долгий процесс. 1 миллиард крон (или чуть меньше 40 миллионов евро) – это лишь предварительная сумма, которая может быть пересмотрена в сторону увеличения.

По делу о взрывах, произошедших в 2014-м году, в розыск объявлены россияне, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Их же считают причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.