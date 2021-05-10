МВД отчиталось об отсутствии нарушений во время празднования Дня Победы

Все мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки, — сказала журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, охраной общественного порядка занимались больше 100 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, для этого привлекали военнослужащих Росгвардии и представителей частных охранных предприятий.

Накануне на территории страны прошло больше 8,5 тысяч массовых мероприятий. В Москве состоялся военный парад.