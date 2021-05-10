Жалобу адвокатов журналиста Ивана Сафронова на продление ареста рассмотрят 25-го мая в Мосгорсуде

Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в правозащитном объединении «Команда 29». В конце апреля суд продлил арест Сафронова до 7-го июля. Защита, в свою очередь, настаивает на том, что оснований для содержания журналиста под стражей нет.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. По версии следствия, он был завербован чешской спецслужбой и передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки. Сам Сафронов вины не признаёт и связывает преследование со своей журналистской деятельностью.