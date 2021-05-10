В США ожидаются перебои с топливом из-за хакерской атаки на крупнейший нефтепровод

Сразу несколько американских телеканалов заявили о русском следе.

Атаку на оператора нефтепровода Colonial Pipeline совершил вирус-вымогатель. Злоумышленники похитили 100 гигабайт данных из внутренней сети. Но в систему управления не проникли. Руководство отключило некоторые системы, что по сути парализовало работу предприятия.

Пострадавшая от киберпреступников компания транспортирует от Мексиканского залива около 2.5 миллионов баррелей нефтепродуктов в сутки и обеспечивает бензином и дизелем почти половину восточного побережья США. Bloomberg предупреждает о возможных перебоях с топливом. Поставщики уже ищут альтернативные способы доставки, чтобы избежать дефицита, в том числе в Атланте и Нью-Йорке.

За кибератакой, по данным телеканала NBC, может стоять группировка DarkSide, состоящая из русских хакеров. Появилась она относительно недавно, но судя по схеме работы, состоит из опытных взломщиков.

Правительство США в связи с атакой на нефтепровод ввело режим чрезвычайной ситуации.