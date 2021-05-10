Столичные власти начали отключать отопление

Это будет происходить поэтапно.

Столичная система теплоснабжения постепенно переходит к летнему режиму работы. Вначале отопление отключат на промышленных и административных объектах, потом — в жилых зданиях, а затем в школах, дошкольных и лечебных учреждениях. Весь процесс займёт пять дней, объявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Такое решение приняли в связи с потеплением – по установленным нормам отопление можно выключать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней была как минимум + 8 градусов.

Всего сотрудникам Комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74-ёх тысячах зданий. По словам Бирюкова, после этого начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Также уже с завтрашнего дня в столице начнут и отключать горячую воду. Это будет происходить в разных районах до конца августа. График отключения уже доступен на сайте мэрии.