Оперштаб: В Москве выявили 2 896 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 896 против 2 828 днем ранее, до 1 119 284. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,26%, цитирует ТАСС.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса. В общей сложности

с начала пандемии в городе умерли 18 893 заболевших, следует из публикации штаба.