В ООН выразили обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме

Сегодня Совет безопасности международной организации на заседании обсудит столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими.

Стычки начались на прошлой неделе. Поводом стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей из квартала в районе Шейх Джаррах. Ранее «Красный полумесяц» сообщал о 300 раненых палестинцах. Сегодня, после того, как столкновения возобновились, к этому добавилась информация о еще сотнях пострадавших.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами и призвал мировое сообщество не молчать на фоне происходящего. Ранее, когда руководитель региона высказывался в поддержку мусульман рохинджа, в Грозном, а также у посольства Мьянмы в Москве прошли митинги.