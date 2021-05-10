В США в ДТП погиб архитектор Хельмун Ян

Ему был 81 год. Телеканал АВС сообщает, что архитектор, управляя велосипедом, по какой-то причине не остановился на перекрестке и его сбили два автомобиля. Авария произошла в пригороде Чикаго.

Ян – создатель многих крупных архитектурных проектов. Среди них Центр Джеймса Томпсона в Чикаго, Сони-центр в Берлине, аэропорт в Бангкоке и библиотека Чикагского университета.