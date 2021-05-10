Общество Красного креста Китая отправит Индии миллион долларов для борьбы с эпидемией коронавируса

Об этом со ссылкой на посла КНР пишет газета «Глобал Таймс». Первая партия гуманитарной помощи уже прибыла в страну. В нее вошли аппараты искусственной вентиляции легких и другие противоэпидемические средства.

В Индии в последнее время эпидемическая ситуация резко обострилась. Каждые сутки там регистрируют невиданный ранее прирост зараженных и умерших. По данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в стране приближается к 23-м миллионам. Жертвами эпидемии стали почти четверть миллиона человек.