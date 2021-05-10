Организаторы акции «Бессмертный полк» обратятся в Следственный комитет из-за провокаций на сайте онлайн-шествия

Модераторы проекта пресекли попытки размещения там портретов нацистских преступников. Сообщение пресс-службы цитирует агентство ТАСС. Кроме того, по словам организаторов, они зафиксировали три DDoS— и шесть web-атак. Из-за этого сервис работал с ограничениями. Личные кабинеты участников и функция поиска героев в строю «Бессмертного полка» оказались недоступны.

В традиционном формате акцию планируется провести 24-го июня, в годовщину Парада победителей 1945-го года.