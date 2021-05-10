Агентство Bloomberg предупредило об угрозе резкого подорожания бензина в США из-за хакерской атаки

Ранее на действия взломщиков пожаловалась крупнейшая трубопроводная компания страны, Colonial Pipeline. Оператор до сих пор не сообщил, когда сможет возобновить поставки. По информации агентства, хакерам удалось похитить большое количество данных. Теперь они требуют заплатить выкуп. Из-за инцидента в полутора десятках американских штатов. Был введён режим ЧС. Американская пресса со ссылкой на источники пишет, что под подозрением находится группировка DarkSide, которую связывают с Россией.
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